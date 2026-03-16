韓国のWeb小説サイト「Mupia（ムンピア）」発の大ヒットコンテンツを実写映画化した『全知的な読者の視点から』が、3月20日に日本公開される。それに先立ち、本作の見どころとなる本編映像が解禁された。主演イ・ミンホがゾンビを瞬殺していく無双アクションを垣間見ることができる。【動画】映画『全知的な読者の視点から』本編映像原作は連載開始直後から大きな反響を集め、「NAVER WEBTOON」での漫画化を経て世界的ヒットへ