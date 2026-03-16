週明け16日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比14銭円高ドル安の1ドル＝159円28〜29銭。ユーロは65銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円00〜04銭。中東情勢の緊迫化により原油価格が高騰し、朝方は世界経済が下押しされるとの警戒感から「有事のドル買い」が優勢だった。その後は円安が進んだ反動から利益確定の円買いが先行した。市場では「中東を巡る材料を手がかりとした