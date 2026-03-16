レバノンの首都ベイルートで、避難生活を送る人＝16日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は16日、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの拠点を標的とした「限定的地上作戦」を数日前にレバノン南部で開始したと発表した。ヒズボラとの交戦が2日に再開後、双方の応酬が激化している。レバノンの国営通信によると、レバノン側の死者は850人。地上作戦の開始でさらなる被害拡大が必至となった。イスラエル軍はパレ