石油輸送の要衝ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続くなか、トランプ大統領は船舶の護衛について「7か国程度」に参加を求めたと明らかにしました。日本にも働きかけていくものとみられます。アメリカ・イスラエルが続けるイランへの攻撃。イスラエル軍報道官「イランには数千の標的が残っている」イスラエル軍の報道官はCNNテレビに対し、軍事作戦を少なくともあと3週間続ける計画だと述べたということです。攻撃の応酬が続き、イラン