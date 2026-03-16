県北部の県立高校でいじめを受けた男子生徒が、学校側がいじめを把握した後も適切な対応を取らなかったとして、県に対し損害賠償を求めていた裁判についてです。秋田地方裁判所は「教職員らに過失があったとは認められない」などとして原告側の訴えを退けました。訴えによりますと、県北部の県立高校に通っていた男子生徒は、1年生だった2020年6月から2021年1月までの間に、同じ学年の女子生徒3人から「死ね」「ウザい」などの暴言