ゴミ箱の中で見つかった一匹の子犬が、長い年月を経て20歳の誕生日を迎えたといいます。たっぷりの愛情を注がれてきた日々は、現在の穏やかな表情にもにじんでいました。投稿には「凄く可愛いです」「家族になれて良かった」などのコメントが寄せられています。 【動画：20年前、ゴミ箱に捨てられていた子犬を発見→保護後『たっぷりの愛情』を注いだ結果…奇跡的な『現在の光景』】 小さな命との出会い Threadsアカウント「pon