県議会で、新たなスタジアムの整備について議論が交わされました。鈴木知事は、ブラウブリッツ秋田を中心とする民間事業者が、国の交付金を除いた整備費用の半分以上を調達できない場合は、計画がとん挫する可能性もあると述べました。渡部英治議員「全く民間の資金調達ができない場合は、とん挫ということは絶対ないですか。とん挫」鈴木知事「委員長」委員長「はい、鈴木知事」鈴木知事「あると思います。当然」県議会の締めくく