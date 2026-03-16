世界的アーティスト・T.O.P（トップ）が、日本公式ファンコミュニティ「TOPSX」を3月16日の18:00に電撃オープン。13年ぶりのソロ本格始動を果たす。音楽、映画、そして現代アートという境界線を越え、独自の美学と哲学を追求し続けるT.O.P。グローバルグループとして世界的なムーブメントを巻き起こし、唯一無二の中低音ラップで音楽史に強烈な印象を残してきた。2013年に発表したソロ曲「DOOM DADA」以来、世界中のファンがT.O.P