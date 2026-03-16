路面電車の乗り入れ工事にともない、岡山駅前の交差点では、きょう（16日）から約1か月夜間、車線規制などが行われます。 【写真を見る】「軌道敷設工事」岡山駅前の交差点がきょう（16日）から夜間車線規制路面電車の乗り入れ工事に伴い【岡山】 乗り入れ工事により、岡山駅前にあった電停の撤去は完了していて、今夜から「路面電車のレールを交差点内に敷設するための交通規制」が行われます【画像①】。 期間は