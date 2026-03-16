JR東日本は、「東京フリーきっぷ」で都営バスと都電を利用する際、誤って運賃を徴収していたことが判明したと発表した。3月14日以降に「東京フリーきっぷ」をSuica、モバイルSuicaで購入し、フリーエリア内の都営バスと都電を利用した人が対象で、販売件数は239件だった。3月13日以前の発売分、PASMOや紙のきっぷで購入した場合には対象とならない。3月16日午前10時ごろに事象を把握し、同日午前11時半以降、SuicaとモバイルSuica