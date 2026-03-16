路面のひび割れによる事故を防ぐため、高速道路では様々な取り組みが行われています。多角的に分析を重ね安全性を守る取り組みが続いています。日々の生活を支える高速道路ですが、路面が劣化する要因の一つが、塩による被害です。除雪剤に含まれる塩や海風の影響を受けると、劣化が起きやすいとされています。高速道路を管理するNEXCO中日本では、劣化の進行状況などを把握することで安全性の確保に努めています。16日、危機管理