俳優の鮎川太陽さんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。コスプレを投稿したところ「いい加減にして」や「非公式のルールを守る理由ない」など、賛否両論が寄せられています。【写真】鮎川太陽のコスプレ投稿に賛否「垢分けしろよ」「他人が強要することじゃない」鮎川さんは「コスプレ / Cosplay」とつづり、3枚の写真を投稿。虹と時計の絵文字、そして「葛葉/ Kuzuha」とあるように、にじさんじのVTuber・葛葉さんのコスプレ