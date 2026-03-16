沖縄県名護市辺野古の沖合で16日、2隻の船が転覆し、京都府京田辺市の同志社国際高校の女子生徒1人を含む男女2人の死亡が確認されました。 第11管区海上保安本部などによりますと、16日午前10時すぎ、アメリカ軍・普天間基地の移設先とされる沖縄県名護市辺野古の沖合で、「平和丸」と「不屈」の2隻の船が転覆しました。 全員が救助されましたが、意識不明の状態で搬送された同志社国際高校に通う17歳の女子生徒と「不屈」