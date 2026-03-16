元NMB48・上西怜のコスプレ写真集のタイトル、表紙、先行カット第2弾、特典写真が16日、公開された。4月2日に発売する写真集のタイトルは『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』に決定した。【写真】はちきれんばかりの…たわわに実ったコスプレショットを見せる上西怜『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』の表紙に選ばれたのは、配信者風のコスプレカット。ヘッドセットを首にかけ、モニターの光に照