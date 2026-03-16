日本ハムは１６日、プロ野球・北海道日本ハムファイターズの全株式を取得し、完全子会社化したと発表した。２０２３年春に本拠地・エスコンフィールド北海道（北海道北広島市）が始動し、ＪＲ最寄り駅の開業や現在千葉県内にある二軍機能の北海道移転を控えており、同社は「一層機動的な経営判断と運営体制の整備が必要」としている。日本ハム球団は１９７３年、日拓ホームフライヤーズを買収して誕生。その後は日本ハムが球団