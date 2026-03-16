2025年4月、大阪・関西万博会場のショップに並ぶミャクミャクのグッズ＝大阪市此花区日本国際博覧会協会（万博協会）は16日、東京都内で理事会を開き、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズ販売期間を2028年3月末まで延長すると決定した。今年3月末までとしていたが、根強い人気を誇っているため。今年4月以降は万博に出展・協賛していない企業にも有償でのデザイン利用を認める。万博協会によると、今年