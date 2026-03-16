記者会見を終え、写真に納まる京都大iPS細胞研究所の戸口田淳也所長補佐（右）ら＝16日午後、京都市下京区再生医療関連企業のiPSポータル（京都市）は16日、自分の血液から人工多能性幹細胞（iPS細胞）を製造し、将来的な治療への使用を目的に長期保管するサービスを始めると発表した。京都大iPS細胞研究財団などと連携し、厳格な品質規格や管理体制を導入することが特徴だ。サービスは個人向けで、4月1日から受け付けを開始。