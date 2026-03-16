この記事の画像を見る――『じゃあ君が好き』は2005年、『そのうちプラン』は2011年に刊行されたスケッチ集です。復刊にあたり、前者のまえがきに〈変わったり変わらなかったりする部分が可視化されるのは、スケッチや日記のような「本人がずっとやってるもの」の醍醐味のひとつ〉と書かれていましたね。ヨシタケシンスケ（以下、ヨシタケ）：改めてじっくり読む勇気はないんですけど、ぱらぱらと見返すと、このころの僕は元気があ