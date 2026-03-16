韓国・ソウル中心部の宿泊施設で起きた火災で、火元となったカプセルホテルにはスプリンクラーが設置されていなかったことがわかりました。14日午後6時ごろ、日本人観光客も多く訪れる「明洞」近くにあるカプセルホテルで火災が発生しました。3時間半ほどで鎮火しましたが、この火事で外国人観光客10人が負傷し、日本人の親子が病院に搬送されました。消防によりますと55歳の母親が意識不明の重体、22歳の娘も一時、意識不明でした