限りなく透明に近いブルーこの記事の画像を見る僕はピン芸人でありながら、村上龍がデビューしたことでも知られる群像新人文学賞で最終選考に残るなど執筆活動もしている。執筆活動は孤独な作業で、しかもそれがプロを目指している立場ならなおのことなので同じ境遇の人たちの細やかな救いになるかと思い、小説のことを取り上げるYouTubeを始めることになった。『斉藤紳士の笑いと文学』と題したチャンネルを運営しなが