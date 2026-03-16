なぜ自由に生きている男性ほど孤立するのか。社会起業家の坂爪真吾さんは「自由は脆く、自分では変えられない他者や物事と向き合わない限り、人は成長も安定も手に入れられない」という――。（第4回）※本稿は、坂爪真吾『モテない中年』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■孤立する40代男性に共通する思考の共通点2021年の出生動向基本調査に