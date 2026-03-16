女優の市川由衣（４０）が１６日、大阪市内で行われた映画「柊吾（しゅうご）のこと」の舞台あいさつとトークショーに出席した。同作は兵庫に本社を置くヤマト住建株式会社が、映画監督・犬童一利氏に依頼し、ハウスメーカーとして業界で初めて取り組んだ自社制作映画だ。物語は、スーパー勤務の主婦・弘瀬秋帆（市川）が、不登校の息子・柊吾（白鳥廉）の世話に忙しい中、夫・聡平（森岡龍）と夫婦げんかになってしまい、柊