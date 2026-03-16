日銀が大規模緩和策から撤退できないのはなぜか。経済評論家の加谷珪一さんは「日本では大規模緩和策がうまく機能せず、物価だけが上がって賃金が上がらない状況が続いている。ここで金利を上げてしまうと、様々な悪影響が及ぶことになる。もっとも影響が大きいのは住宅ローンで、返済が滞るケースが出てくる」という――。※本稿は、加谷珪一『本気で考えよう！ 自分、家族、そして日本の将来』（幻冬舎）の一部を再編集したもの