Ｆ１アストンマーティンの迷走により、本社の株価が暴落しているようだ。アストンマーティンはプレシーズンからトラブル続きで、開幕後も性能は上がらず、直近の中国グランプリ（ＧＰ）では２台そろってリタイアとなった上に、フェルナンド・アロンソがマシンの振動問題の深刻な実情を訴えた。前戦のオーストラリアＧＰでは、エイドリアン・ニューウェイ代表によるホンダ批判が騒動となるなど、チームは混迷の度合いを増してい