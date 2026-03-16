「コナズ珈琲」を手がけるKONA'Sは3月18日、新ブランド「KNOWS COFFEE(ノーズコーヒー)」1号店となる「KNOWS COFFEE イオンモール津田沼South店」を、「イオンモール津田沼South」(千葉県習志野市)の2階にグランドオープンする。KNOWS COFFEE イオンモール津田沼South店○コンセプトは「いちばん近いサンセット」これまでコナズ珈琲では、ロードサイド店舗を中心に「いちばん近いハワイ」として"非日常の感動"を提供してきた。その