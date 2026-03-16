してもいい失敗と、減らすべき失敗の境界線はどこにあるのか。米ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授は著書『失敗できる組織』（早川書房）で、失敗を3つに分類し、そのうち「賢い失敗」には大きなリターンがあると指摘する。では、してもいい「賢い失敗」とは何か。武蔵野大学教授の荒木博行さんが解説する――。写真＝iStock.com／manusapon kasosod※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／manusapon kasosod■本音