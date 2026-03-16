韓国ドラマ「7人の脱出」 「私の夫と結婚して」(2024年)、「夫婦の世界」(2020年)、「SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜」(2018年)――日本版リメイクでも反響を呼んだ、これら"マクチャンドラマ(＝衝撃的な急展開を見せるドラマ)"。その最高峰に位置付けられる作品と言えば「ペントハウス」シリーズ。そして同作のチュ・ドンミン監督と脚本家キム・スノクが再びタッグを組んだことでも話題となったのが、アジアドラマチック