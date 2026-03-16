ドミニカ共和国ベンチも不満を露わにした“最後の判定”■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）WBCで起こった“疑惑の判定”にNBAスター選手も怒りが収まらないようだ。15日（日本時間16日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝が行われ、米国代表がドミニカ共和国代表を破り3大会連続で決勝進出を決めた。最後の打者は見逃し三振。ドミニカ共和国の敗戦を告げる“判定”に、NBA球宴に6度出場のス