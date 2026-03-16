兵役中のASTRO・チャウヌが、日本で写真展を開催することになり注目を集めている。約200億ウォン（約20億円）の追徴課税を科された直後の動きだが、この写真展は入隊前に契約された非営利プロジェクトだという。【写真】“脱税の拠点”とされるチャウヌ家のウナギ屋3月16日、チャウヌの所属事務所ファンタジオの関係者は『OSEN』に対し、「日本でチャウヌの写真展を開催するのは事実だ。すでに2024年8月に契約されたプロジェクトで