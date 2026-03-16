少女時代のティファニーが、夫で俳優のピョン・ヨハンとの入籍後の近況を公開し、注目を集めている。3月15日、ティファニーは自身のSNSに数枚の写真を投稿し、ファンに近況を伝えた。【写真】ティファニー、結婚指輪を公開!?公開された写真には、コーヒーブランドのイベントに出席し、優雅にコーヒーを楽しむ彼女の姿が収められている。結婚を経て、さらに輝きを増した圧倒的な美貌が印象的だ。特にファンの視線を釘付けにしたのは