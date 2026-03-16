JFE晴れの国スタジアム 日本サッカー協会は、W杯出場を決めたサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」が岡山市で国際親善試合を行うと、16日発表しました。 試合会場は岡山市のJFE晴れの国スタジアムで、試合日は12月5日です。対戦国は調整中だということです。 岡山県サッカー協会によりますと、サッカー女子日本代表のA代表が岡山で試合を行うのは初めてだということです。 また、11月29