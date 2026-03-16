岡山・西粟倉村出身／新田佳浩 選手2022年8月撮影 ミラノ・コルティナパラリンピッククロスカントリースキー男子20kmフリー（立位）に岡山県西粟倉村出身の新田佳浩(45)が出場しました。 1998年の長野大会以来パラリンピックに8大会連続で出場。金3つを含む通算5つのメダルを獲得してきた45歳のレジェンド。今大会の最終レースを最後まで力強く走り抜き、20位でゴールしました。 レジェ