◆若葉Ｓ・リステッド（３月２１日、阪神競馬場・芝２０００メートル＝２着までに皐月賞の優先出走権）マテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は前走の京成杯で２着。最近の２戦はしっかりと位置を取りながら、最後もしっかりと脚を伸ばしている。その後は間隔を取り、ここ目標に乗り込んできた。現時点での収得賞金は１２００万。皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）への