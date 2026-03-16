元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、親子ショットを披露した。１６日までにインスタグラムを更新し、「マイナビＴＧＣ２０２６Ｓ／Ｓありがとうございました！！親子での初出演をさせて頂きましたとっても楽しくて一生忘れない思い出になりました。笑」と感謝。「ちょうど一年前、初めてＴＧＣのステージに立たせて頂き、１年越しに同じ会場で