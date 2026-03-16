プロ野球「ハヤテベンチャーズ静岡」がホームにDeNAを迎え14日、15日と開幕2連戦が行われました。14日の開幕戦。0-0で迎えた3回オモテ、DeNAの攻撃。静岡市出身の9番森 敬斗がセンター前ヒットで出塁すると、ハヤテの守備のミスも絡みDeNAが1点を先制します。さらに1点を追加され2点ビハインドで迎えた5回裏。ハヤテは2アウトから1番 静岡高校出身の鈴木 将平がスリーベースヒットでチャンスメイク