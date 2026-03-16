中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月16日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は16日の記者会見で、米中ハイレベル交流に関する米側の発言について質問に答え、首脳外交は中米関係において代替不可能な戦略的指針の役割を果たしていると述べた。また、中米双方はトランプ大統領の訪中について、引き続き意思疎通を保っていると明らかにした。