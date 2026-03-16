春夏ファッションに欠かせないストッキング。アツギから、確かな品質とファッション性を兼ね備えた日本製ストッキングが2026年春夏シーズンに登場します。なめらかな肌触りの「なめらかタッチ」と、破れにくさが魅力の「丈夫でしっかり」の2タイプを展開。ショートパンツやミニスカートにも合わせやすいデザインで、脚をきれいに見せてくれるのが魅力です。アツギオンラインショップや店頭で、2026年3月下旬より