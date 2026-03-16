ボートレース江戸川の「新小岩ホルモン平田杯」は16日に予選2日目が行われた。早川颯太（23＝東京）が1Rで4コースカドからコンマ15のトップスタートを決めて捲り快勝。デビュー195走目でうれしい初勝利を飾った。「ずっとバクバクしていた。もうちょっと心の余裕を持って旋回できるようになりたい」と振り返りつつ「同期もやり始めていたのでホッとしたのが一番。やっとスタートラインに立てた」と笑顔を浮かべた。今後につ