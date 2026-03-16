自民党の鈴木俊一、日本維新の会の中司宏両幹事長は16日、東京都内で会談した。参院で実質審議入りした2026年度予算案の3月末までの成立に向け、予算審議を最優先に対応していく方針を確認した。与党は高市早苗首相の意向に基づき、25年度内成立を目指す姿勢を崩さないが、過半数に満たない参院では与党主導で審議日程を決めるのは難しいとの見方が強い。首相は16日の自民役員会で「参院で予算審議が始まった。国民の安心と強