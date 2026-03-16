川谷絵音(37)がボーカルを務めるバンド「indigo la End」が16日、公式サイトを更新。5月に発売を予定していたアルバムを6月に発売延期すると発表した。バンドの公式サイトで「この度、2026年5月20日（水）に発売を予定しておりましたindigo la Endのフルアルバム『満ちた紫』につきまして、制作上の都合により発売日を2026年6月24日（水）に延期させていただくこととなりました」と発表。「商品を心待ちいただいております皆