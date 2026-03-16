「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）横綱豊昇龍はここまで１敗の隆の勝を寄り切って２敗を守った。隆の勝は２敗に後退した。隆の勝の突き起こしに手を焼きながらも、耐えながら一気に前に出て土俵外へ追いやった。綱とりが絶望的となった大関安青錦は関脇高安を押し出して、連敗を３で止めた。４勝５敗とした。高安は６勝３敗で優勝争いから後退した。霧島は大栄翔を下し、勝ち越しを決めた。豪