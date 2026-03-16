先週金曜日の県内の公立高校・1次募集の合格発表をめぐっては、システム障害が発生し合否が確認できない受験生や保護者に不安が広がりました。県教育庁は、正しいページが表示されなかった原因についてシステム設計上のミスとしています。県高校教育課古屋桃香課長「高校入試の合格発表という極めて重要な場面において、受験生をはじめとする関係の皆様に多大な混乱を与え長時間にわたりまして不安な思いをさせてしまった