湯沢市を拠点に活動する芸妓と舞妓の団体の創立10周年を記念した公演が行われました。今後も芸を磨きながら日本のお座敷文化の魅力を県の内外に発信します。湯沢市を拠点に活動する芸妓と舞妓の団体「秋田湯沢湯乃華芸妓」。湯沢市で一度途絶えた芸舞妓の文化を復活させ、地域の活性化につなげようと、2015年4月に発足しました。10周年の節目を祝う記念公演では、芸妓の市佳依さんが、かつて湯沢の街で舞の名手として名をはせた芸