横手市で愛好家が育てる雪割草が今年も見ごろを迎えています。まだ雪が残る山あいの集落で、小さな可憐な花が近づく春への歩みを感じさせています。直径2センチほどの可憐な花を咲かせた雪割草。まだ雪が残る横手市増田町狙半内の小栗山集落です。約40種類450鉢ほどの雪割草を育てている愛好家の髙橋淳一さんのハウスでは、先月中旬から花が咲き始め、いま見ごろを迎えています。雪割草はその名の通り雪を割るように咲く姿か