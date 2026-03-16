初回以降、高視聴率を記録している鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』。3月15日に放送された第8話では、一香に関する新たな事実が明らかになり、視聴者の間で衝撃が広がっています。【写真】リブートの真相を知っていたのはこの人『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）