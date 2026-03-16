「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」が、3月17日（火）から4月13日（月）までの間、東京の松屋銀座 8階イベントスクエアで実施される。【写真】原作ファン必見！本展覧会限定ポーチなどグッズも登場■100エーカーの​森が目の前に今回開催されるのは、1920年代のイギリスを彷彿とさせる空間で、原作の挿絵や資料を通して、『くまのプーさん』の100年の歴史を体験できる展覧会。​ディズニー・​