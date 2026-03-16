昨年12月23日にS状結腸がんのため死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。ゴルフ界、野球界、文化人ら多くの招待者が会場で別れを惜しむ中、世界のレジェンドたちがビデオメッセージで追悼した。【写真】若かりしタイガーもジャンボとしのぎを削ったPGAツアー通算73勝、メジャー通算18勝を誇る“帝王”ジャック・ニクラス（米