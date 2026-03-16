大手家電メーカー、シャープが１０年ぶりに本社を大阪市内に移しました。 Osaka Metro堺筋本町駅を出てすぐの立地に移転したシャープの本社。人事部や広報部など管理部門を中心に、最終的に約８００人が勤務する予定です。 シャープはかつて大阪市阿倍野区に本社を置いていましたが、経営再建の一環で１０年前に堺市沿岸部の堺工場へ本社機能を移転。しかし、最寄り駅からのアクセスに課題