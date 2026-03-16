6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ2026）で、一般リスナーも投票に参加できる一般投票部門・共創カテゴリーの詳細が発表された。【画像】『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会を務める菅田将暉（2025年）MAJ2026では、エントリー対象作品を2025年1月1日〜12月31日の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジ