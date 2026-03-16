ｉＰＳ細胞を用いた再生医療の新たなサービスが始まります。 （ｉＰＳポータル中河圭二取締役）「健康な間にｉＰＳ細胞を樹立し保管する（サービス）」 ｉＰＳ細胞の研究・開発などを行う「ｉＰＳポータル」と、再生医療事業を展開する「帝人リジェネット」によりますと、年齢を重ねたり病気になったりしたあとに採取した細胞は、ｉＰＳ細胞を製造できる量や質が低下する可能性がありますが、３